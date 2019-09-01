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حوادث

إخماد حريق بمحبس الغاز الطبيعي أمام كلية التربية الرياضية بالطالبية.. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:53 م
حريق بمحبس الغاز
حريق بمحبس الغاز الطبيعي
ندى حمودة _ أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق اندلع بمحبس غاز أمام كلية التربية الرياضية بمنطقة الطالبية

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل غرفة مواجهة لكلية التربية الرياضية بمنطقة الطالبية، فور اخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني للسيطرة علي الحريق.

تبين من الفحص أن النيران نشبت في كمية من المخلفات بجوار محبس الغاز الطبيعي وامتدت النيران للمحبس حتي تصاعدت ألسنة اللهب لأعلي ما مثل خطورة علي المنطقة، ودفع اللواء هاني سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة ب ٣ سيارات إطفاء بعد التواصل مع شركة الغاز لاغلاق المحبس الرئيسي منعا لحدوث كارثة بالمنطقة.

وتمكنت قوات الاطفاء من محاصرة النيران واخماد الحريق واجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدده مرة اخري، تم تحرير محضر بالواقعة واحاله اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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