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برلمان

متحدث البرلمان : قمة السيسى والشيخ صباح أكدت موقف مصر الحاسم تجاه أمن الكويت والخليج العربي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:42 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن القمة والمباحثات الى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت أكدت الموقف المصرى الواضح والحاسم بشأن ملف أمن دولة الكويت الشقيقة وامن الخليج.

وقال الدكتور صلاح حسب الله فى بيان له أصدره، منذ قليل إن مصر لها مكانة كبيرة وخاصة لدى الكويت والدول العربية مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك تأكيد سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت بأن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي وإشادته بدور مصر المحوري فى دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان، أن الرئيس السيسى كان واضحا وصريحا كعادته دائما عندما أكد على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية اضافة الى اعادة تأكيده على ان الأمن القومي للكويت ولدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين على شتى الأصعدة.

واشاد " حسب الله " بتطابق وجهتى نظر القاهرة والكويت تجاه جميع الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة وجهود مكافحة الإرهاب واتفاق الزعيمين الكبيرين الرئيس السيسى والشيخ صباح الأحمد على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول و إشادة الرئيس السيسى بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي خاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية وأهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقًا لمرجعيات التسوية بما ينهي معاناة الشعب اليمني متوجها بالشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على الاستقبال الحافل للرئيس السيسى والتأكيد على الدور الرائد والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

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