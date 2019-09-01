سولاف درويش تشيد بزيارة الرئيس السيسي للكويت

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيق، مؤكدة أن هذه الزيارة تعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



وأضافت "درويش" -فى بيان لها اليوم- أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات وطيدة وتاريخية، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والدول الخليجية هى علاقات استراتيجية على المستوى الأمنى والسياسى والاقتصادى.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن اللقاء تناول التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، ومناقشة الأوضاع فى الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.



وتابعت أن هذه الزيارة جاءت لبلورة السياسة الحكيمة لمصر وخاصة بعد النجاح الكبير الذي تحققه فى المنطقة العربية والإفريقية والمشاركة الدولية فمن قمة السبع فى فرنسا إلى قمة التيكاد باليابان.