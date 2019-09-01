ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:49 م
تدريبات حراس المرمي
تدريبات حراس المرمي
حسام الحارتي
نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد ت مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل مارتن لاسارتي .

وتواجد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم ميشيل لا ناكوني مدرب حراس المرمى الجديد الذي استطاع أن يجذب أعين الجميع في خوض تدريبات حراس المرمي التي تولى مسؤوليتها بطريقة بارعة .

وظهر ميشيل لا ناكوني مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي ، في فيديو تم تداوله من قبل المشجعين وهو يقوم بأداء بعض التمرينات لحراس المرمى الذي تولى مسؤوليته بصورة بارعة تساعد على تدشين جيل جديد من حراس المرمى .

ومن المتوقع أن يصل السويسرى رينيه فايلر والجهاز المعاون له خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر يعيد تشكيل الجهاز الفني لـ الأهلي

الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر في مؤتمر صحفي.. الإثنين

شاهد.. لحظة توقيع السويسري فايلر على عقود تدريب الأهلي

طه اسماعيل وعبد الحفيظ يحضران مؤتمر تقديم فايلر الاثنين المقبل

مدرب الأهلي الجديد.. لماذا يثير رينيه فايلر رعب جماهير المارد الأحمر؟.. (تحليل)

السويسري فايلر يصل القاهرة فجر غد ويقود تدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

المسكوت عنه فى كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

تعليق ناري من طارق الشناوي على مدعي المرض من الفنانين لـ العودة للأضواء.. فيديو

أول رد رسمي من الأهلي على فتنة المدرب الجديد

صوت هنا.. ادعم فريق الموسيقى العسكرية المصرية في روسيا قبل غلق التصويت

3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

اهم الاخبار .. 12 فئة محذوفة من التموين.. أسعار السيارات اليوم في مصر.. إجراءات جديدة من الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد

تركي آل الشيخ يحيي وصية سيدنا عمر بن الخطاب بمسابقة جديدة

بـ ملابس البيت.. دوللى شاهين بهوت شورت حافية القدمين فى أحدث ظهور