مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد ت مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل مارتن لاسارتي .



وتواجد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم ميشيل لا ناكوني مدرب حراس المرمى الجديد الذي استطاع أن يجذب أعين الجميع في خوض تدريبات حراس المرمي التي تولى مسؤوليتها بطريقة بارعة .



وظهر ميشيل لا ناكوني مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي ، في فيديو تم تداوله من قبل المشجعين وهو يقوم بأداء بعض التمرينات لحراس المرمى الذي تولى مسؤوليته بصورة بارعة تساعد على تدشين جيل جديد من حراس المرمى .



ومن المتوقع أن يصل السويسرى رينيه فايلر والجهاز المعاون له خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

