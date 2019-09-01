رئيس جامعة المنوفية يفتتح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

افتتح اليوم رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك، اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تستضيفه جامعة المنوفية وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم بتلاوة بعض ايات القرأن الكريم ، ثم تلاها كلمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي اثني علي حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم من قبل المسؤولين عن الاسبوع الثاني لشباب الجامعات.



كان من أبرز الحضور الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس جامعة الوادي الجديد ، والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، واللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية