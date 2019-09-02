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اعرف شروط الحصول على المعاش بالقطاع الحكومي والخاص.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إن الحصول على المعاش له شروط، منها ما هو متعلق بالسن، حيث بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد .

وأضاف سعودي فى حواره لبرنامج "اليوم" أنه من ضمن حالات استحقاق المعاش إذا كان هناك من يريد ان ينهى الخدمة بالمعاش المبكر يجب ان تكون له مدة اشتراك فعلية لمدة عشرين سنة، بالاضافة الى من حدث له عجز أو وفاة اثناء الخدمة يستحق ايضا المعاش حتى وإن لم يكمل 20 عاما.

واستكمل أن العامل الحاصل على قرار التعيين واستلم العمل وحدث له اصابة او وفاة فى نفس هذا اليوم يستحق ايضا المعاش هو او اسرته.

وتابع: بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ان تكون مدة الاشتراك 3 اشهر او 6 اشهر متقطعة، مشيرا الى ان من اشترك فى نظام التأمين الاجتماعي وخرج من سوق العمل لمدة سنة يتم تغطية تأمينه فى هذه الفترة، مشيرا الى ان هذه الامور موجودة حاليا.

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