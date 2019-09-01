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التأمين الاجتماعي: قانون التأمينات الجديد يضمن عدم تهرب صاحب العمل .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد محيي الدين
قال محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، إن القانون التأمينات الجديد وضع الكثير من الضوابط لضمان عدم تهرب أصحاب العمل من التأمين الخاص بالعمال.

ونوه، "سعودي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "سارة حازم" في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، إلي أن تلك الضوابط مرتبطة بشكل مباشر بالميكنة التي تقوم بها الدولة، حيث يسعون لربط كل أجهزة وجهات الدولة معا بشكل مميكن.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي بضرورة توفير حق تاميني للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن أهم العقبات الخاصة بتأمين تلك العمالة، هو عدم وجود صاحب عمل يقدم للتأمين عليه.

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