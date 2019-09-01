محافظ الوادي الجديد يعلن دخول 7 مدارس جديدة الخدمة التعليمية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن دخول عدد 7 مدارس جديدة الخدمة التعليمية بمراكز المحافظة المختلفة وذلك خلال العام الدراسي 2019/2020 بتكلفة مالية بلغت 35.3 مليون جنية .



وذلك لتغطية كافة القري بالخدمات التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب بمراحل التعليم المختلفة ، مؤكدا بأن تلك المدارس سيتم دعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة بالإضافة إلي تأهيل وتدريب المعلمين والقائمين عليها، وتنمية قدرات الطلبة وفق أحدث الوسائل التعليمية .



ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن المدارس التي تم إنشائها هي مدرسة القلمون الثانوية ومدرسة البئر الوسطاني تعليم أساسي ومدرسة الشهيد مصطفي السعيد تعليم أساسي ومدرسة الغرغور للتعليم الأساسي ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي وذلك بمركز الداخلة بتكلفة ماليه 25.63 مليون جنية .



أما مركز الخارجة فضم مدرسة المنيرة الثانوية بتكلفة 6.32 مليون جنيه ، بالإضافة إلي إنشاء مدرسة قسطل والعوينة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة 3.13 مليون جنية .



