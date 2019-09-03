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فيديو جراف

فيديو جراف | الفئات المحذوفة من التموين بعد انتهاء المرحلة الرابعة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
كريم عاطف
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة التموين، بعد وقف استقبال التظلمات للمرحلة الرابعة من الاستبعاد.

وتم وضع المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى تصل إلى 12 شرطًا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على 12 شرطا للحذف من بطاقات التموين.

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