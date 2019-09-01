التأمين الاجتماعي يكشف عيوب القانون القديم مقارنة بالجديد .. فيديو

قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ان القانون الجديد للتأمينات سوف يتم العمل به في يناير 2020 مشيرا الى انه يختلف عن القانون الحالي فى اكثر من نقطة .



واضاف سعودي فى حواره لبرنامج "اليوم" ان من عيوب نظام التأمين الاجتماعي الحالى التشابك المالي بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي حيث انه نتيجة لظروف واوضاع معينة كانت الدولة تقرر ذيادات للمعاشات وبسبب الظروف الاقتصادية كانت صناديق التأمينات تتحمل نيابة عن الخزانة العامة مما تسبب فى مديونيات .





واستكمل انه القانون السابق تسبب فى مشكلة الاستدامة المالية لأن النظام كان يعانى من التهرب التأمينى حيث ان اصحاب بعض الاعمال بالقطاع الخاص كان لايؤمن على من يعمل لديه او يؤمن على أجور غير حقيقية .





وتابع انه من عيوب النظام القديم ايضا ارتفاع نسب الاشتراكات مشيرا الى ان نسب الاشتراكات كانت 25% ويعاب ايضا تدنى نظام المعاشات.