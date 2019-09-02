برلماني يكشف سر تحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية

أيد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، ماقامت به الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، مؤكدًا على أنها خطوة ايجابية لمواكبة تطور العصر.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحول الصحف الورقية إلى الكترونية سيحقق مزيدا من النجاحات ويخلق نوعا من التنافس بينها وبين الصحف الالكترونية الخاصة، مما ينتج عنه تقديم محتوى إخباري محترم يليق بسمعة الصحافة في مصر.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز الفوائد التي تنتج عن تحويل الصحف الورقية إلى الكترونية أيضا هو سرعة وصول المعلومة للقاري وتحقيق مكاسب كبيرة من خلال الإعلانات التي ستتجه إليها بشكل كبير.



يأتي ذلك بعد أن عكفت الهيئة الوطنية للصحافة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.



وقال بيان صادر عن الهيئة إن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.