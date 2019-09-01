نائب محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد تمويل المساكن

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد بوفد صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان على رأسه المهندس محمد هلال رئيس مجلس إدارة الصندوق وعدد من المساعدين الماليين والخبراء القانونيين وذلك لبحث موعد تسليم المحافظة حصتها مقابل الارض من الوحدات السكنية وكذا المواطنين الذين تقدموا لشراء عدد من الوحدات الجاهزة.



وذلك بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه والمهندس احمد حسين وكيل وزاره الاسكان بالمحافظة.



واكدت مجدي بأنه تم الاتفاق على أسلوب استغلال باقى مساحه الارض التى تم ترفيقها بمعرفه الصندوق بما يحقق الصالح العام للطرفين.



يذكر بأنه المحافظه خصصت مساحه ٥٠ فدان بحي ٢٥ يناير بمدينه الخارجه لصالح صندوق تمويل المساكن وذلك لبناء عدد ٢٦ عماره سكنيه بواقع ٥٠٠ وحده سكنيه، وذلك بهدف توفير مساكن جاهزه التشطيب أمام المواطنين بنظام الأقساط.

