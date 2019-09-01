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صاحب ذهبية السباحة بالألعاب الأفريقية: طموحنا الأولمبياد .. ومصر تمتلك نماذج ناجحة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:27 م
أبطال السباحة
أبطال السباحة
خالد محيي الدين
قال ياسين وائل الشماع، الحاصل على الميدالية الذهبية في السباحة بدورة الألعاب الإفريقية، إنهم أولوا اهتمام كبير بالنجاح في تلك البطولة، حيث بدأ في تدريبات مكثفة ما أهله للحصول على الميدالية الذهبية.

ونوه، "الشماع" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "سارة حازم" في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، إلى أن الأبطال المصريين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية، فضية وبرونزية في الألعاب الأفريقية، يلعبون جميعا في نوادي مصرية ومؤهلون بشكل كامل للمنافسة العالمية.

وأكد على أن مصر لديها الكثير من الكيانات الرياضية المتميزة في الكثير من الألعاب، خاصة السباحة التي تتميز بها مصر أفريقيا.

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