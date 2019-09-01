لا تذبحوا كوليبالي.. 3 أشياء تشفع لـ الصخرة السنغالية

يوفنتوس ونابولي .. وجه السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، رسالة اعتذار للجماهير عقب الخطأ الذي ارتكبه في مباراة أمس أمام يوفنتوس وكلف فريقه الخسارة بنتيجة بأربعة أهداف لثلاثة ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.





يوفنتوس ونابولي .. لكن اعتذار كوليبالي جعل عددا من المتابعين وعشاق فريق الجنوب نابولي تسألوا لماذا يعتذر مدافع بحجمه رغم وجود أسباب تشفع له، بالتأكيد الخسارة جاءت قاتلة بسبب الانهيار المعنوي الذي تحدث عنه أنشيلوتي عقب اللقاء حين قال : "أشعر بالاكتئاب" .





سنعرض ما هي الأسباب التي قد تشفع لـ خاليدو كوليبالي من هذا الخطأ





عدم التجانس



لم يشارك كوليبالي بشكل مستمر مع رفقيه الجديد في خط الدفاع والمنتدب حديثًا من روما مانولاس وحصل النجم السنغالي على فترة راحة عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها "مصر" والتي شارك فيها مع منتخب بلاده حتى المباراة النهائية.

ولم يلعب كوليبالي بجانب مانولاس سوي خلال مباراة فيورنتينا التي كانت في افتتاح الدوري الإيطالي "الكالشيو".

اسمه الكبير



يعتبر اسم كوليبالي واحد من أفضل المدافعين على مستوى العالم، إضافة إلى قيمته التسويقية العالية حصل وصل عرض الصيف الماضي من قبل نادي مانشستر سيتي يصل إلى 94 مليون يورو لضم المدافع السنغالي إلا أن رئيس النادي رفض العرض.

ليست إلا بداية