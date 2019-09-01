برلماني يكشف المستفيد من تحرير أسعار العملات الجمركية

قال محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيًا سيصب في مصلحة قطاع الجمارك ويزود من الحصيلة العامة.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرض الأساسي لإلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع هو زيادة حصيلة الجمارك حيث أن التعريفة ستكون غير ثابتة ومتغيرة على حسب تغير سعر الدولار في البنوك مما ينتج عنه زيادة أو انخفاض في سعر الدولار الجمركي.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن جميع السلع ستكون بسعر موحد للجمارك، بمعنى أن السلع المستوردة من الخارج سواء كانت مواد خام أو سلع عادية ستكون بسعر موحد وذلك سيصب في صالح العملية التجارية.



جدير بالذكر أعلان مصلحة الجمارك، عن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.



وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.