ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يكشف المستفيد من تحرير أسعار العملات الجمركية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:47 م
الدولار
الدولار
حسن رضوان
قال محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيًا سيصب في مصلحة قطاع الجمارك ويزود من الحصيلة العامة.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرض الأساسي لإلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع هو زيادة حصيلة الجمارك حيث أن التعريفة ستكون غير ثابتة ومتغيرة على حسب تغير سعر الدولار في البنوك مما ينتج عنه زيادة أو انخفاض في سعر الدولار الجمركي.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن جميع السلع ستكون بسعر موحد للجمارك، بمعنى أن السلع المستوردة من الخارج سواء كانت مواد خام أو سلع عادية ستكون بسعر موحد وذلك سيصب في صالح العملية التجارية.

جدير بالذكر أعلان مصلحة الجمارك، عن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: تحرير سعر صرف الدولار الجمركي والعملات الأجنبية غدا

مسئول بالجمارك يكشف أسباب تحرير سعر العملات الجمركية

سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

ماذا يعني قرار وزارة المالية بـ تحرير سعر الدولار الجمركي

سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 .. خبير يحذر من تأثيره على الواردات والاحتياطي

النشرة الاقتصادية .. تحرير سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم .. وهؤلاء الـ 12 المستبعدون من التموين

ترشيحاتنا

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

بالأسماء.. المستبعدون من الزمالك فى مواجهة الاتحاد بـ نصف نهائي كأس مصر

الحرب على الأبواب.. حزب الله يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها

3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة السابق برئاسة أبو ريدة

اهم الاخبار .. 12 فئة محذوفة من التموين.. أسعار السيارات اليوم في مصر.. إجراءات جديدة من الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد

تركي آل الشيخ يحيي وصية سيدنا عمر بن الخطاب بمسابقة جديدة

بـ ملابس البيت.. دوللى شاهين بهوت شورت حافية القدمين فى أحدث ظهور