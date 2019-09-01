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تحرير سعر الدولار الجمركي.. المالية: تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بأسعار صرف العملات المُعلنة من البنك المركزي من أول سبتمبر الحالي.. وخبراء يحذرون من تأثير القرار على الواردات والاحتياطي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:30 م
الدولار الجمركي
الدولار الجمركي
محمد يحيي
- المالية: تحرير سعر صرف الدولار الجمركي والعملات الأجنبية غدا 
- مسئول بالجمارك يكشف لصدى البلد أسباب تحرير سعر العملات الجمركية
- أبو زيد: يحذر من تأثير القرار على الواردات والاحتياطي


أعلنت مصلحة الجمارك، إلغاء تعريفة أسعار الدولار الجمركي والعملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.

وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركيا، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي 54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه، وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك.

وأرجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية على صادرات وواردات السلع، إلى استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.

وأضاف المسئول لصدى البلد، انه تم بالفعل توحيد كافة المعاملات الجمركية وربطها بسعر الصرف اليومي طبقا للبنك المركزي، معتبرا انه مؤشر قوي لتعافي الاقتصاد القومي .

وأوضح ان الفترات السابقة وما تلاها من وجود سعرين للعملة سواء احدهما علي واردات السلع الاساسية و الآخر علي السلع غير الضرورية، ساعد في وجود نوع من الاضطراب لدي المستوردين .

وأشار الى ان ذلك القرار من شأنه التأثير علي حركة التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي بصورة ايجابية لما له انعكاس علي قوة الجنيه المصري، واختتم باختصار لم يعد هناك دولار جمركى حيث استقر سعر الصرف وبالتالى تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية.

وأكد الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 والتي تشمل كافة السلع، سيكون له تأثير على زيادة أسعار مدخلات انتاج السلع الأساسية وبالتالى زيادة أسعار السلع والمنتجات التامة بما يقدر من ٥٪ الى ١٠٪ ، وأضاف أن سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم، سيؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات بما يؤثر بالسلب على حجم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي.

وطالب "أبو زيد" في تصريحات خاصة لصدي البلد، عقب قرار سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم بضرورة استثناء واردات السلع ذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق المصرى، من قرار تحرير سعر الصرف الجمركي 2019، خاصة فى ظل توجه الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح الخبير حول قرار سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم ، أن هناك جانبا آخر من القرار من شأنه التأثير على حجم الصادرات المصرية والتى تستهدف الحكومة المصرية الى ٥٥ مليار دولار.

وأكد "أبو زيد" بعد قرار سعر الدولار الجمركي سبتمبر 2019 أن القيادة السياسية حريصة على خفض تكلفة الواردات والحفاظ على مستوى أسعار السلع والمنتجات بهدف تطوير القدرات التنافسية والنفاذ الى الأسواق الخارجية الاوروبية والافريقية.

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