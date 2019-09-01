مكتب التنسيق بجامعة القناة يستقبل 210 من الناجحين بالدور الثاني بالثانوية

أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس أن مكتب التنسيق يواصل أعماله لليوم الثانى على التوالى فى استقبال الطلاب المتقدمين للمكتب من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة.



وقال إنه تم استقبال 210 طلاب وطالبة ومن المنتظر أن تنتهى أعمال هذه المرحلة يوم الأربعاء الموافق ٤ سبتمبر الجارى .



وأضاف دكتور محمد شقيدف منسق عام قطاع شئون التعليم و الطلاب و رئيس مكتب التنسيق بالجامعة أنه كان من المنتظر غلق باب التقديم امس الا انه استمر اليوم لطلاب الدبلومات حيث تم استقبال ٨٣٤ طالبا و طالبة بالتنسيق اليدوى و٧٣٩ طالبا و طالبة بالتنسيق الإليكترونى و ذلك خلال مرحلة تنسيق الدبلومات و التى استمرت على مدار أسبوعين كاملين.



وأكد شقيدف أنه جار التنسيق للشهادات المعادلة أما عن تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة فيبدأ بعد تنسيق الدور الثانى للثانوية العامة.