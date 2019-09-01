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محافظ الإسماعيلية يستقبل المنتخب المصري للناشئات للكرة الطائرة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:13 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
انجي هيبة
استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة عضوات المنتخب المصرى للكرة الطائرة بنات يرافقهم الكابتن عماد نوار المدرب العام والمسئول الفني للمنتخب وأعضاء الجهاز الفنى للمنتخب لدى وصولهم إلى معسكرهم التدريبي بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تستضيف الاسماعيلية مجموعتين من المجموعات المشاركة في منافسات البطولة والتي ستقام على ملعب الصالة المغطاة لهيئة قناة السويس.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات كل من مصر وبورتريكو والبرازيل والصين والكونغو وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وكوريا والمكسيك واليابان وكندا.

تشهد هذه البطولة مشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية، والأوروبية من مختلف دول العالم وقد أكد محافظ الاسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنجاح تنظيم البطولة على أرض المحافظة ورفع اسم مصر والإسماعيلية عالميا وبما يليق بمكانتها العظيمة.

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