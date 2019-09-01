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سيارات

اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:58 م
مرسيدس
مرسيدس
كريم عاطف
أعلنت شركة مرسيدس أسعار CLA 2020 الجديدة لتبدأ من 36,650 دولار في الولايات المتحدة بما يعادل 608.39 ألف جنيه مصرى، وتعتبر أكبر وأكثر فخامة من الموديل السابق.

ومن أهم مميزات CLA 2020 هي مصابيح إضاءة LED و سقف زجاجي بانورامي و جنوط 18 إنش، وبالداخل نرى مقود جلدي ولوحة عدادات رقمية 7 إنش ومقاعد رياضية ونظام تحكم بالمناخ بمنطقتين ونظام فتح السيارة عن بعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

وتشمل CLA 2020 إمكانية تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والمقود وإضاءة محيطية مريحة للمقصورة وشاحن لاسلكي للهاتف , وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 221 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر.

والمحرك متصل بجير مزدوج بسبع سرعات ونظام دفع أمامي أو رباعي، وتتسارع CLA الجديدة إلى 96 كم\س في 6.3 ثانية بسرعة قصوى 210 كم\س.

اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور
اسعار السيارات اليوم.. مرسيدس تكشف عن سعر CLA 2020 ..صور

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