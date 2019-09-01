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فن

يوسف الشريف يدعم زوجته إنجي علاء لهذا السبب

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:10 م
يوسف الشريف وانجى
يوسف الشريف وانجى علاء
نورا نبيل
بارك الفنان يوسف الشريف لزوجته السيناريست إنجي علاء على تصوير مسلسلها بلا دليل.

وقام الفنان يوسف الشريف بالمباركة لزوجته السيناريست إنجي علاء على تصوير مسلسلها الجديد بلا دليل فقام بزيارتها في لوكشن التصوير وبارك لها ولجميع صناع العمل متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

بلا دليل مسلسل إجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فيتضمن ٤٥ حلقة ولقد انتهت السيناريست من كتابة جميع الحلقات ويتم تصويره حاليا ليتم عرضه في شهر أكتوبر القادم.

بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي واحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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