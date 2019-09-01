أمريكا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ حزب الله

في أول تعليق أمريكي على التصعيد في جنوب لبنان، أكد مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق بشأن تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.



وأشار المسئول إلى أنه على حزب الله الامتناع عن الأعمال التي تهدد أمن لبنان، قائلا إن "هذا مثال آخر على الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به وكلاء إيران لتقويض السلام والأمن بالمنطقة".



وكانت وسائل إعلام مقربة لكل من حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت أنه لا نية لدى الطرفين للتصعيد.



وكان جيش الاحتلال قد أكد أن القتال الحالي مع حزب الله قد انتهى على ما يبدو.



وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.



وأضاف أن إسرائيل ستقرر الخطوات القادمة بناء على التطورات.



