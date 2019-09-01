ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أول دفعة من المعتمرين في العام الهجري الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:12 م
اول فوج من المعتمرون
اول فوج من المعتمرون في العام الهجري الجديد
نادر سمير:
وصلت اليوم إلى السعودية أول رحلة للمعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والقادمة من ماليزيا، وذلك في أول يوم لموسم عمرة العام الهجرى الجديد 1441.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية والتي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان

وأضاف وزان أن وزارة الحج والعمرة بإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر، منوّهًا أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة خدمات المعتمرين، استمرارًا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.

ترشيحاتنا

توقف حركة الطيران في أوروبا وفوضى في المطارات.. لسبب غريب

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

المسكوت عنه فى كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

طعنة نافذة أودت بحياته.. خلاف علاقة نسب يسفر عن قتيل في الدقهلية

احسبها علشان متتفاجئش .. فاتورة موبايلك سبب لحذف بطاقتك التموينية في هذه الحالة

سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل وتدمير آلية عسكرية

إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

ماذا فعل مانى داخل غرفة الملابس بعد واقعة صلاح.. قائد ليفربول يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد