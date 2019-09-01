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الخارجية: مصر حريصة على استقرار لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:10 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد وديع
صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا تليفونيًا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأشار حافظ إلى أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان.

وأوضح أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني، انطلاقًا من مسئولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

كما أكد حافظ أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.

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