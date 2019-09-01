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بسام راضى: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل حكمة الرئيس السيسى ..فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:06 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
حمزة شعيب
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن أمير الكويت رحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربًا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وأشار السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد تبنى إصلاحات مكنت مصر من تحقيق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى التنموي، وتشييد بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف السفير بسام راضي "القمة المصرية الكويتية خطوة جديدة لترسيخ العلاقات المشتركة وتم الاتفاق على تبادل الزيارات وتعزيزها بين البلدين"، موضحًا "الكويت دعمت مصر فى 67 ومصر كانت لها دور فى تحرير الكويت".

وفى سياق آخر، قال السفير بسام راضى، "قمة التيكاد كانت مثمرة ومعززة للعلاقات المصرية اليابانية"، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لديها رؤية إستراتيجية لرسم مستقبل أفريقيا.

وتابع السفير بسام راضي "الموقف اليابانى فى مؤتمر تيكاد أكد ضرورة أن تكون هناك إيجابية وملموسة فى القارة الإفريقية"، معقبًا "اليابان شريك قديم لمصر فى عملية التنمية".

وأردف السفير بسام راضي "هناك تطلع لزيادة الاستثمارات اليابانية داخل مصر"، منوهًا بأن مصر حققت نجاحات كثيرة بفضل حكمة الرئيس السيسي.

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