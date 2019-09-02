ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تنصح بـ7 أمور تُزيل ذنوب الزنا وشرب الخمر وتُبدلها حسنات لك

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
التوبة من الزنا والكبائر
التوبة من الزنا والكبائر
الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من ارتكب الكبائر عليه ألَّا يتحدث بها وقد سترها الله عليه، وإلَّا كان من المجاهرين، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما كيفية التوبة من الزنا وشرب الخمر، والقمار؟»، أن على من يفعل الكبائر أولًا أن يتوب إلى الله تعالى وثانيًا: الندم الشديد على ما فعل، وثالثًا: العزم الصادق على ألَّا يرجع إلى المعصية، ورابعًا: ليُكثر من الاستغفار وخامسًا: ويكثر من قراءة القرآن وسادسًا: ويكثر من الصلاة وسابعًا: يكثر من عمل الخير أملًا في رحمة الله ومغفرته ورضوانه.

وأشارت إلى أنه قد ورد أن هذه الأمور تكفِّر الذنوب وتمحو الخطايا؛ قال تعالى: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الفرقان: 70]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» رواه أحمد.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

على حسب استهلاكك .. تعرف على شرط الحذف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء

عقب تعرضه للطعن.. الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة ثالثة

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور