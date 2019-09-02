الإفتاء تنصح بـ7 أمور تُزيل ذنوب الزنا وشرب الخمر وتُبدلها حسنات لك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من ارتكب الكبائر عليه ألَّا يتحدث بها وقد سترها الله عليه، وإلَّا كان من المجاهرين، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله.



وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما كيفية التوبة من الزنا وشرب الخمر، والقمار؟»، أن على من يفعل الكبائر أولًا أن يتوب إلى الله تعالى وثانيًا: الندم الشديد على ما فعل، وثالثًا: العزم الصادق على ألَّا يرجع إلى المعصية، ورابعًا: ليُكثر من الاستغفار وخامسًا: ويكثر من قراءة القرآن وسادسًا: ويكثر من الصلاة وسابعًا: يكثر من عمل الخير أملًا في رحمة الله ومغفرته ورضوانه.



وأشارت إلى أنه قد ورد أن هذه الأمور تكفِّر الذنوب وتمحو الخطايا؛ قال تعالى: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الفرقان: 70]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» رواه أحمد.

