المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: إيران لها وكلاء في لبنان وغزة وتسعى للإضرار بإسرائيل

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن إيران لديها وكلاء في لبنان وغزة وتسعى من خلالهم الى الإضرار بإسرائيل.



وأضاف جرينبلات ، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ، " إن الولايات المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



وتابع " إن الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل من لبنان تقوض فرص السلام".