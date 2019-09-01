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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: إيران لها وكلاء في لبنان وغزة وتسعى للإضرار بإسرائيل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن إيران لديها وكلاء في لبنان وغزة وتسعى من خلالهم الى الإضرار بإسرائيل.

وأضاف جرينبلات ، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ، " إن الولايات المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتابع " إن الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل من لبنان تقوض فرص السلام".

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