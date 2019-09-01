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فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:36 م
بلطجية يروعون المواطنين
بلطجية يروعون المواطنين
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادما يظهر لحظة اعتداء مجموعة من البلطجية على أب وابنته بأحد الكافيهات بمحافظة بورسعيد.

ويوضح الفيديو المتداول، لحظة جلوس الابنة ووالدها داخل الكافيه، وأقدم مجموعة من البلطجية على ضرب أبيها بالسلاح الأبيض؛ لتندفع الابنة نحو البلطجية للدفاع عن أبيها، إلا أن أحد البلطجية قام بضربها بمطواة على رأسها في مشهد أرعب المتواجدين بمكان الحادث.

ووفقًا لرواد مواقع التواصل، أصيبت الابنة وأبيها بقطع في غضروف الأذن اليسرى، في هجوم كاد يودي بحياتهما.

وأثار الفيديو غضب رواد التواصل بمحافظة بورسعيد بسبب الهجوم السافر الذي قام به البلطجية تجاه الفتاة ووالدها المكلومة.

ودونت والدة الابنة أنها لن تتنازل عن حق ابنتها وزوجها حتى لو أدى هذا الأمر إلى موتها بعد الحادث الذي تعرضت له ابنتها وزوجها.

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