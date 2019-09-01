أحمد موسى: حزب الله لا يعمل لصالح لبنان ويعمل لمصلحة إيران ..فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى إن حزب الله اللبنانى لا يعمل لمصلحة لبنان ولكن لمصلحة إيران، موضحا "الشعب اللبنانى سيُضر نتيجة عمليات حزب الله اللبنانى".





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "حزب الله ليس دولة داخل لبنان ولا يجب أن يكون صاحب الرأى فى افتعال أزمة كبرى مع إسرائيل بتكرار نفس الموقف الذى حدث عام 2006".





وكان حزب الله نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.



