عتاب الأصدقاء.. أفيخاي يتمنى النجاح لمذيعة الجزيرة القطرية

أعرب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن أمنياته بالتوفيق للمذيعة علا الفارس في ظهورها الأول على قناة الجزيرة القطرية.



وأعرب أدرعي على "تويتر" عن أمنياته قائلا: "بالنجاح علا الفارس" لكن استوقفته كلمة واحدة جاءت على لسان الفارس، حيث قال :" لكن للأسف أخطأتِ في الجملة الأولى. أفيفيم ليست مستوطنة بل بلدة إسرائيلية مزدهرة تعرضت لاعتداء من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي انطلاقًا من جنوب لبنان".



وأغضبت كلمة "مستوطنة" أدرعي بسبب إشارتها إلى حقيقة احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني.



وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد أن يظهر أدرعي في مداخلات على قناة الجزيرة القطرية، البوق الإعلامي لنظام الحمدين في الدوحة، الراعي للإرهاب.



وكان حزب الله قد أعلن قصف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قاعد أفيفيم، المتواجدة بالمستوطنة.



وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني إن إسرائيل ردت على الهجوم بإطلاق 100 قذيفة.



وقالت وسائل إعلام مقربة من الجانبين أنه لا نية لمزيد من التصعيد عقب هذا القصف المتبادل.

