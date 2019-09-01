تصريحات مثيرة عن رانيا علواني من صاحب ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية

كشف السباح المصري أحمد أكرم، والمتوج مؤخرًا بذهبية السباحة الحرة بدورة الألعاب الأفريقية، عن أخبار جديدة عن السباحة المصرية السابقة، رانيا علواني.





وقال السباح المصري أحمد أكرم خلال تصريحات صحفية، إن رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي غفلت عن تهنئته بعد التتويج بالذهبية، ولم يجمعهما أي لقاء أو حديث منذ عام 2014، على الرغم من انتمائه لفريق السباحة بالنادي الأهلي.



