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رياضة

تصريحات مثيرة عن رانيا علواني من صاحب ذهبية السباحة في دورة الألعاب الأفريقية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:17 م
رانيا علواني
رانيا علواني
القسم الرياضي
كشف السباح المصري أحمد أكرم، والمتوج مؤخرًا بذهبية السباحة الحرة بدورة الألعاب الأفريقية، عن أخبار جديدة عن السباحة المصرية السابقة، رانيا علواني. 

وقال السباح المصري أحمد أكرم خلال تصريحات صحفية، إن رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي غفلت عن تهنئته بعد التتويج بالذهبية، ولم يجمعهما أي لقاء أو حديث منذ عام 2014، على الرغم من انتمائه لفريق السباحة بالنادي الأهلي.

وأضاف السباح المصري أحمد أكرم أن فريق السباحة في النادي الأهلي بحاجة إلى مزيد من الدعم، وعند احتياجنا إلى أي طلبات نلجأ بشكل دائم إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارة النادي، وفي الغالب كانت رانيا علواني تغيب عن الأنظار.

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