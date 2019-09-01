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شرابي : التنظيم الإخواني يعاني أزمات داخلية وضربات أمنية متتالية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن تنظيم الإخوان الإرهابي يعاني من أزمات داخلية حيث تتوالى الضربات الأمنية الحاسمة للتنظيم.

وأكد هيثم شرابي في تصريح "لصدى البلد "أن ماحدث من شباب الإخوان والخلافات بين كوادر التنظيم في الداخل والخارج هو فضح للأكاذيب التي روجتها جماعة الإخوان بعد 30 يونيو.

وأضاف شرابي أن جميع الحملات التحريضية التي تقوم بها الإخوان ضد مصر خارجيا لن تلقى صدى لأن مواقفهم انكشفت كما انكشفت علاقتهم بكل التنظيمات الإرهابية المسلحة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن بالإضافة إلى العلاقات الممتدة مع داعش والقاعدة عن طريق قطر وتركيا .

واوضح شرابي إن جماعة الإخوان الإرهابية لجأت إلى الملف الحقوقي والاعتماد على بعض المؤسسات مثل الكرامة والشبكة العربية ومركز القاهرة وهيومان رايتس ووتش للحصول على الدعم السياسي والتعاطف من بعض الدول .

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