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الباز يدعو المصريين للتصويت للفريق المصري للموسيقى العسكرية بروسيا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:11 م
الفريق المصري للموسيقي
الفريق المصري للموسيقي العسكرية
خالد محيي الدين
قال الإعلامي محمد الباز، إن آلاف من المصريين شاركوا في التصويت الإلكتروني لفريق الموسيقية العسكرية المصرية بروسيا، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى حتى تخطت الصين الفريق المصري خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الشعوب للتصويت لفرق بلادها، حيث تشترك في تلك المسابقة حوالي 13 دولة.

ذلك وقد طالب "الباز" المصريين بضرورة التصويت للفريق المصري، دعما للدولة المصرية وأعلاها لاسمها، لافتا إلي أن التصويت سينتهي في الساعة الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

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