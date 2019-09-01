بعد التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.. أنور قرقاش: قلوبنا مع لبنان واللبنانيين

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية، وأن اللبنانيين طالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته.



وقال عبر تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر": "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".



وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر حزب الله اللبناني إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مما أسفر عن "قتل وجرح" من كانوا في داخل الآلية. ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن سقوط أي قتلى أو جرحى.

