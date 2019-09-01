ماذا أفعل عند ارتكاب ذنب ؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التوبة من الذنب واجبة شرعًا على الفور، ولا يجوز تأخيرها.





وحدد الشيخ أحمد ممدوح خلال إجابته عن سؤال «ماذا أفعل عند ارتكابي لذنب ما؟» الشروط الواجبة للتوبة وهي: الإقلاع عن المعصية حالًا، والندم على فعلها في الماضي، والعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا، ورد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم، والابتعاد عن أسباب المعصية.



