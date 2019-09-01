"مساحات أخرى للوجع" بختام دورة نادي أدب أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة اسيوط، حيث اختتم نادى الأدب بقصر ثقافة أسيوط دورته بإقامة الندوة النقدية لمناقشة ديوان "مساحات أخرى للوجع" للشاعرة الكبيرة راضية علي عضو نادي أدب قصر ثقافة ساحل سليم.



بدأ الحفل بكلمة مديرة قصر ثقافة أسيوط والتى رحبت بالحضور وأكدت أن ينبوع الثقافة لا ينضب بتواجد الأدباء والشعراء ومثقفي محافظة أسيوط ودرع الثقافة الواقي، كما قدمت الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادى وعلى رأسهم الكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي رئيس النادي الذي قدم برنامج متميز ذو طابع خاص لفنون الأدب مقارنة بالسنوات الأخرى.



رحبت رئيس إقليم وسط الصعيد فى كلمتها بكل المبدعين في كافة المجالات وأكدت أن الأدب هو شريان الثقافة وان الثقافة تحتضن المواهب الشابة المتميزة في مجال الشعر والقصة والرواية، أعقب ذلك فقرات شعرية حيث قدم الشعراء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، بالإضافة إلى دراسة نقدية في ديوان "مساحات من الوجع"، واختتمت الاحتفالية بمنح الأدبية راضية على شهادة تقدير لابداعها الراقي في إنتاج هذا الديوان.



حضر الاحتفالية الكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب والناقد، الشاعر احمد الشافعي رئيس نادي الأدب المركزي، الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة الأسبق، ولفيف من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط وكوكبة من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.