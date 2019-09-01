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رياضة

ديربي العاصمة .. لاتسيو يفرض التعادل على روما 1-1

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:35 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
أحمد هاني
انتهت مباراة مباراة "ديربي العاصمة" بين روما ولاتسيو بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأوليمكو" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتقدم روما في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها ألكسندر كولاروف بعد مجموعة من الفرص الخطيرة، إذ سدد لاتسيو في إطار المرمى ثلاث مرات وروما مرتين في أول نصف ساعة، بينما أحرز لويس ألبرتو هدفا في الشوط الثاني ليقود لاتسيو للتعادل 1-1.

وشهدت المباراة إهدار 6 تسديدات في العارضة والقائمين خلال المباراة بأقدام لاعبي روما ولاتسيو كادت تغير مجريات تماما.

وبهذه النتيجة يملك لاتسيو أربع نقاط قبل مواجهته خارج الديار ضد سبال بعد فترة التوقف الدولي، بينما حصد روما نقطتين من أول مباراتين في الموسم ويستضيف ساسولو في مباراته التالية:

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