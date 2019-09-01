خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

سعادة كبيرة أمس..

وسط فنانين حقيقيين قادمين.

استمتعت بمسرحيتهم"سينما مصر" ل الراءع خالد جلال .. شكرا خالد تقديمك هؤلاء الفنانين..

شاكر و ممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم🙏

أتمنى لكم تحقيق أحلامكم في بداية مشواركم👌 pic.twitter.com/6TrCZxXE8M — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) September 1, 2019

حرص الفنان خالد النبوي على مشاهدة العرض المسرحى "سينما مصر" الذى يخرجه خالد جلال وذلك بمركز الابداع.ونشر خالد النبوى صورة عبر صفحته الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا عليها : "سعادة كبيرة أمس.. وسط فنانين حقيقيين قادمين.. استمتعت بمسرحيتهم "سينما مصر" للرائع خالد جلال .. شكرا خالد تقديمك هؤلاء الفنانين وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم أتمنى لكم تحقيق أحلامكم في بداية مشواركم".وينتظر خالد النبوى عرض فيلمه الجديد "يوم مصرى" والذى تدور أحداثه حيث سرد الأزمات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصرى فى حياته اليومية فى شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.