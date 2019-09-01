اندلاع حرائق على الحدود اللبنانية الفلسطينية.. صور

اندلعت حرائق على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الفلسطينية عقب القصف الإسرائيلي على بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.



وكان حزب الله أعلن قصف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائلي في قاعد أفيفيم، المتواجدة بالمستوطنة.



وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني إن إسرائيل ردت على الهجوم بإطلاق 100 قذيفة.



فيما قالت وسائل إعلام مقربة من الجانبين أنه لا نية لمزيد من التصعيد عقب هذا القصف المتبادل.

