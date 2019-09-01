المصريين الأحرار: الرئيس السيسي كسر جمود العلاقات وفتح آفاق التعاون مع الكبار

ثمن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الخطوات الثابتة والتحركات المكوكية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي وجهوده فى إعادة مصر والقارة الإفريقية إلى الدور الريادي والإستراتيجي عالميًا وإقليميًا.



قال الدكتور عصام خليل، إن الدبلوماسية الرئاسية أولت الملف الخارجي أهمية كبري منذ وصول الرئيس الى سدة الحكم والتعامل برؤية واضحة وحكمة منقطعة النظير وإدارة قوية استطاع كسر حالة الجمود فى العلاقات مع الكثير من البلدان والدول الكبرى لتتحول إلى شراكة وصداقة وتعاون مُثمر.



وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن آخر الزيارات إلي فرنسا واليابان والكويت وماجاء على هامش الفعاليات من لقاءات مع رؤساء وزعماء ومسئولين الدول والبلدان الكبار جاءت لتفتح ملفات وقضايا متعددة الأوجه تخص القارة الأفريقية والمنطقة العربية، والجهود المصرية الحثيثة لمواجهة الإرهاب و مساعيها الدائمة فى إرساء السلام والاستقرار والتنمية.



وأكد «خليل» أن مصر باتت لاعبّا أساسيًا ومحوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي وشريكًا فاعلا وفعالا لمجريات لكافة الشؤون بالمنطقة والقارة، ولاسيما أن زيارته لمشاركة السبع الكبار فى فرنسا و مؤتمر التيكاد باليابان والكويت والاستقبال الحافل لرئيس مصر، وأجندات اللقاءات لمناقشة غالبية القضايا الهامة بالنسبة للعالم من أمن ومواجهة الإرهاب بكافة السُبل، ودور مصر بشأن مجريات إرساء الاستقرار فى المنطقة العربية.



وأوضح أن زيارات الرئيس للدول الثلاث ولقاءات مسؤولين دول متعددة منها ألمانيا وإيطاليا وأمريكا وغيرها وعدد من رؤساء الدول الافريقية، وأيضا رؤساء ومسئولي مجموعات شركات عالمية استهدفت جميعها الحديث بلسان القارة عن التعاون المتبادل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التمويل المناسب للدول النامية.



وأشار إلي أن الرئيس لم يترك جانبًا دون التطرق إليه لخدمة وتحفيز الاستثمار ليس فى مصر وحدها بينما في القارة الأفريقية، وتعزيز سبل التعاون والشراكة فى مجالات متعددة من التعليم والاستثمار والسياحة.