مساعد رئيس "المصريين": العلوم الإنسانية تقدم خدمات جليلة للمجتمع الدولي

صرح المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب، بأن العلوم الإنسانية تقدم خدمات جليلة للمجتمع الدولي من خلال أبحاثها الرامية لتهذيب وتنظيم سلوك الإنسان وتطويع ما يخدم رسالته على الأرض بما يحمي الطبيعة من التصرفات الجائرة والعدوان عليها وركيزة العلوم الإنسانية في ذلك تشجيع الإبداع والابتكار لمواجهة تحديات المستقبل ونشر التنمية الشاملة في العالم.



وأضاف "السيد"، خلال المؤتمر الدولي الذي نظمته الرابطة العالمية للإبداع والعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور محمد كمال، بفندق سفير بالزمالك، أن ما يصقل مهارات دارسي تلك العلوم ومرتاديها بالثقافة والاطلاع بتعميق مصادر الحكمة والتعامل مع ما يواجه الآخرين من عوائق وتحديات لامتلاكهم القدرة على تمييز الفروقات المتداخلة والمتشابكة، وتدربهم على مهارات التفكير التحليلي المطلوبة لنجاح الشخص، علاوة على دعم وتعزيز المجتمع الفني المحلي عن طريق تعلّم كيفية تقدير أهمية الإبداع، وتطوير وجهة نظر عالميّة من خلال دراسة الثقافات من جميع أنحاء العالم وتحديد الروابط بين جميع مجالات المعرفة، وطريقة تناسبها معًا، وتحسين مهارات التواصل الشفوي والكتابي والخيارات المهنية المُحتملة التي يمكنه الاستفادة منها في العديد من المجالات.



وأوضح أن امتلاك خلفية في العلوم الإنسانية أمر مفيد للإنسان، ليستطيع من خلاله امتلاك نظرة واسعة وعالمية نحو الأمور، وأن يبرع في ربط الصلة والابتكار حتى خارج مجال العمل، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعلوم الإنسانية وإعطائها الأولوية ضمن خطط بناء المجتمعات وتأهيل أبنائها ضرورة أساسية يجب أن تسعى إليها كافة الحكومات والمنظمات الراعية لتطوير المجتمع على كافة المستويات.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، والدكتور محمد العقلا محامي دولي ومحكم بوزارة العدل السعودية، والدكتور محمد كمال أبو ريا استشاري تجميل وتركيبات الأسنان الثابتة، والدكتور عبد السلام كردي المحمدي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيس المركز العربي للنانو تكلنوجي، واللواء طبيب محمد نوار رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، والدكتورة رانيا الشرقاوي أخصائية المختبرات الطبية والتغذية العلاجية، والنقيب الدكتور أحمد إبراهيم كركيت خبير العلاقات السياسية والدبلوماسية، والدكتور الرائد محمود عامر دكتوراه في القانون الجنائي، والدكتور يوسف حسن يوسف الحاصل على دكتوراه في القانون، والدكتور محمد حمزة الحاصل على الدكتوراه في القانون، والدكتورة جيهان النمرسي الأستاذ في كلية الآداب جامعة الأزهر.



وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من المهتمين بالعلوم الإنسانية، وتم تكريم الحضور ممن لهم إسهامات في العلوم الإنسانية وتشجيع المبدعين في رسالة للعالم أجمع بضرورة الاهتمام بتطوير مناهج البحث في العلوم الإنسانية وتبني أصحاب المواهب والمبدعين في خدمة المجتمع الدولي.