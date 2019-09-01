مصرع عروسين واثنين آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقى عروسان مصرعهما واثنان من أقاربهما أثناء الاحتفال بزفافهما بسيارة انقلبت على طريق منشية البدوى بالمنصورة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع عروسين واثنين من أقاربهما اثر انقلاب سيارة كانا يستقلانها امام قرية منشيه البدوى التابعة لمركز طلخا .



انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين ان العروس س .م ٢٠ عاما والعريس،م م ا ٢٣ عاما مصابان بنزيف حاد وتوفيا داخل المستشفى، كما لفظ اثنان من اقاربهما انفاسهما الاخيره داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.