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حوادث

سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:15 م
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
خالد رياض
أصيب 8 أشخاص اليوم، الأحد، إثر سقوط أسانسير من الطابق السادس يستقله 14 شخصا بعمارة سكنية بمنطقة كازالوفى التابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج.

وتبين أن سبب سقوط المصعد الحمولة الزائدة، وأن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا بسقوط مصعد داخل عمارة سكنية بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مباحث المركز إلى الحادث، وتبين من خلال التحريات سقوط أسانسير بعقار مكون من 9 طوابق حيث سقط الأسانسير من الطابق السادس. 

وتبين أن عدد مستقلى الأسانسير 14 شخصا ونظرًا للحمولة الزائدة انزلق الأسانسير وسقط حتى الطابق الأرضى مما أحدث تصادمًا نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، بسحجات وكدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، تحرر المحضر اللازم، وأكد مصدر بالمستشفى الجامعي أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج وأجريت لهم الفحوصات اللازمة ولا توجد حالات خطرة من بين المصابين. 

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