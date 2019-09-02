مصر وأفريقيا.. دولة وجهت لها القاهرة إذاعة باللغة السواحلية.. تعرف عليها

ظلت حاضنة لأزمات القارة وكرست جهدها من أجل الوصول إلى تجمع يحوى تلك الدول ويعبر عن مشكلاتها، هى تلك الدولة المصرية التى لا تكل ولا تمل من النداء دائما بمصالح دول القارة الأفريقية، تسعى لأن يكون لها صوت واحد، تكن لكافة الدول الاحترام والتقدير.



الود وحسن التعاون ميزا العلاقات المصرية الكينية، حيث حرصت مصر دائمًا على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الكيني خلال فترات الأزمات، وقد بدأت العلاقات فيما بين البلدين منذ فترة ما قبل الاستقلال الكيني حيث قامت مصر خلال عهد جمال عبد الناصر بمساندة حركة الماو ماو الكينية من خلال حملة إعلامية ودبلوماسية مركزة ضد الاحتلال الإنجليزي لكينيا حيث تم تخصيص إذاعة موجهة من مصر باللغة السواحيلية بإسم " صوت أفريقيا " وهى أول إذاعة باللغة السواحلية تصدر من إفريقيا لدعم الشعب الكيني في نضاله لتحرير بلده.



جعلت مصر من قضية الماو ماو و قضية الإفراج عن جومو كينياتا قضية أفريقية، حيث كانت القاهرة أول عاصمة تفتح أبوابها للزعماء الكينيين الوطنيين وتمدهم بكل المساعدات الممكنة لتنشيط حركتهم فى داخل كينيا وكان من ضمن هؤلاء الزعماء الكينيين أوجينجا أودينجا ، وتوم مبويا، وجيمس جيشورو، وجوزيف موروبى وغيرهم مثل أعضاء حزب الإتحاد الوطني الإفريقي الكيني ""KANU وحزب الإتحاد الديمقراطي الكيني "KADU" حيث فتح الحزبين مكاتب لهما بالقاهرة خلال هذه الفترة.



استمرت مصر خلال العقد الماضي في سياستها لدعم كينيا حيث كانت تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفى مواجهة الكوارث الطبيعة مثل الجفاف والفيضانات وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني.



الزيارات المتبادلة



قام وفد من البرلمان الكيني بزيارة لمصر في نوفمبر 2015، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أما فى مارس 2016 زار وفد من كلية الدفاع الوطني الكيني، القاهرة في إطار بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وقد استقبل الوفد خلال الزيارة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.



الاقتصاد



بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا 569 مليون دولار عام 2014، بإجمالي صادرات مصرية يقدر بحوالي 244 مليون دولار، وواردات مصرية بحوالي 325 مليون دولار.