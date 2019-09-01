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المصرية للتمويل: الرئيس السيسي مهموم بقضايا ومشكلات القارة الإفريقية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم ومشكلات القارة الإفريقية منذ توليه مقاليد الحكم، لأنها قضايا معقدة وكثيرة جدا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن المشكلات التي تواجه القارة وليس ذلك فقط؛ بل يطرح أسبابها وطرق معالجتها بطريقة جيدة.

وأضاف "الترساوي"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن مصر تبحث دائما عن حلول جذرية لمشكلات القارة أجمع ولا تطرح مشكلات دون وضع حلول لها، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الشراكة الأوروبية الإفريقية بالقاهرة عام 2000 والدولة المصرية تولي في سياساتها الخارجية أهمية خاصة للقضايا الإفريقية وعلى رأسها قضية التنمية الاقتصادية وكيفية النهوض بإفريقيا اقتصاديا.

وأوضح أن الرئيس السيسي يعلم جيدا كافة الأدوات المستخدمة للنهوض بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عبئا ثقيلا على مصر ولكن هذا قدرها وكُتب عليها أن تحمل هموم ومشكلات القارة، مشيرا إلى أن فكر الرئيس السيسي استراتيجي طويل المدى إضافة إلى امتلاكه تفكيرا تكتيكيا يحقق المكاسب للقارة الإفريقية وللدولة من أقرب الطرق وأسهل الوسائل لأنه يُحدث الغرب دائما بالمفهوم العقلاني، والذي بسببه ينصت الغرب جيدا له.

وأشار إلى أن العلاقات البينية بين مصر والدول الإفريقية علاقات من الثقل والمتانة ما يجعلها تتصدر المشهد في حل مشكلات القارة الإفريقية بالكامل.

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