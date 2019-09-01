تدشين 4 مبادرات من بورسعيد لشباب العمال بالمدينة الشبابية

دشن النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان 4 مبادرات لشباب العمال بجميع محافظات مصر .



جاء التدشين خلال المؤتمر الشبابي العمالى الذى نظمه فرع شباب عمال بورسعيد فى اول فعالياته عقب اعتماد تشكيله الجديد بحضور كبير لعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية و السياسية و الحزبية بالمحافظة .



وتضمنت فقرات المؤتمر عرض فيلم تسجيلى لنشاط الاتحاد واستعراض فنون شعبية لمركز الموهوبين بقيادة مصمم الاستعراضات العالمى عمرو عجمى وفقرات فنيه للمطرب الشاب محمد الزهار و المطربه سهى عيسى .



كما شارك 4 مواهب من متحدى الاعاقة بالعزف و الغناء وإلقاء الشعر وهو مالاقى استحسان الحضور والذين شاركوا المواهم فقراتهم بالتصفيق والغناء.



واعلن محمد المليجى عضو فرع شباب عمال بورسعيد تفاصيل مبادرة الامل و العمل لتشغيل متحدى الاعاقة بالشراكة مع القوى العاملة وجمعية المستثمرين مطالب رئيس الاتحاد العام بتعميمها على باقى محافظات الجمهورية تحت رعاية وزيرى الشباب الدكتور اشرف صبحى و القوى العاملة الوزير النقابى محمد سعفان .



كما اعلن محمد رحيم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية مبادرة السياحة والتسوق بشراكة مع الاتحاد العام لشباب العمال مؤكد خلال كلمته ان بورسعيد تفتح زراعيها لكل محافظات مصر للوقوف على مشروعات الدولة القومية وما تم بها من انجازات ويتمتعوا بمقومات الباسلة السياحية و التجارية كمنارة للتجارة العالمية .



خلال الاحتفال كرم عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام 20 لاعب ولاعبة من متحدى الاعاقة وذوى الهمم ابناء بورسعيد ممن حققوا مراكز عالمية فى العديد من الأنشطة .



واكد اسامة على مسئول قطاع القناة وسيناء بالاتحاد العام ان الباسلة ولادة بشبابها الوطنيين وأن إطلاق المبادرات من ارضها الى ربوع محافظات مصر يأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتوعية الشباب بأهمية المشروعات القومية ودور الدولة فى دفع حركة التنمية وهو ليس بالجديد على الاجيال التى تتوارث جينات الوطنية من الاباء والاجداد .



وقال احمد السيد حامد عضو مجلس ادارة الاتحاد ومسئول قطاع الصعيد ان شباب عمال بورسعيد نجحوا خلال زيارة الوفد الشبابى العمالى تسويق بورسعيد محليا مشدد انه نيابة عن شباب عمال الصعيد سيذل قصارى الجهد لنجاح المبادرة ونقلها الى صعيد مصر الذاخر بالعديد من المقومات السياحية فى ظل اتجاه الدولة الحالي لدعم الصعيد بجانب مدن القناة و سيناء .



اما النائب محمد وهب الله فأكد ان ما لمسه من مقومات متكاملة على ارض الباسلة الان قادر ان يحولها الى افضل مدن العالم

ووجه وهب الله رسالة شكر وتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على انجازات الدولة فى مشروعاتها القومية على ارض الباسلة سواء بالغرب فى مشروعات الغاز الطبيعي بحقل ظهر و مشروعات شرق بورسعيد العملاقة و مشروعات المناطق الصناعية جنوب بورسعيد ومنحة ال58 مصنع لشباب بورسعيد و منظومة التأمين الصحى الشامل و منظومة التحول الرقمى وغيرها من التنمية العمرانية السياحية و البنية التحتيه و التعديلات المحورية لتوسعات شوارع المدينة لاستيعاب اكبر طاقة من السيارات فى ظل سيولة مرورية .



كما وجه وهب الله الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء اركان حرب عادل الغضبان لمجهوداته فى الاشراف على تنفيذ كل هذه المشروعات وتحقيق معدلاتها الزمنية بروح القائد العسكرى وحنكة المواطن البورسعيدى .



واعلن وهب الله خلال المؤتمر عن مبادرة فاجأ بها الجميع تحت عنوان امن على نفسك من أجل أبنائك فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مؤكد ان بورسعيد تستحق ان تنطلق منها المبادرات .



كما اعلن وهب الله والنائب محمود حسين عن مبادرة شباب العمال لذوي الهمم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير القوى العاملة و الهجرة و التى تنطلق فعالياتها من بورسعيد فى اطار اهتمام الدولة بمتحدى الإعاقة .



شهد ختام مؤتمر اتحاد شباب العمال فرع بورسعيد تكريم النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لحضوره وترأسه انطلاق المبادرات ، بجانب تكريم الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ، ولمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، ولجامعة بورسعيد ، وللغرفة التجارية ، ولعدد من القيادات المشاركة في حضور الاحتفالية والتي لها مجهود متميز في دعم شباب عمال بورسعيد والعمل المجتمعي في الشارع البورسعيدي.







