ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار في يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأحد، أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار بزيادة 23 في المئة عن الشهر السابق، وعزت المؤسسة في بيان هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.



وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو حزيران 1.73 مليار دولار، وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية إن " قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".



وأضاف أن عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ، وتعين إغلاق الشرارة،أكبر حقل نفطي في ليبيا، مرارا بسبب احتجاجات من قبل أفراد قبائل وعمال نفط.