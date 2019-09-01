محمد برغش: البرنامج الوطني لإنتاج البذور يوفر على الدولة مليارات الدولار سنويا

أكد محمد برغش المُلّقب بالفلاح الفصيح، أن المشروعات القومية الزراعية التي افتتحها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.



وأضاف برغش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دائرة الحدث " على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تدشين البرنامج الوطني لإنتاج البذور خاصة درنات البطاطس، لتوفير التقاوي محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج بمليارات الدولارات، خاصة أن مصر وفقًا لتصريحات وزير الزراعة تنتج 2 % فقط من بذور الخضر ويتم استيراد 98% من الخارج.



وطالب برغش، بوضع منظومة محكمة لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار عادلة وإنشاء صندوق للمخاطر الزراعية، خاصة محصول القطن الذي شهدت مساحته انخفاض كبير نظرًا لمشكلات التسويق وتدني الأسعار، فعلى الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بتحديث مصانع الغزل والنسيج إلا أن مشاكل الزراعة والتسويق ما زالت قائمة.

