ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد برغش: البرنامج الوطني لإنتاج البذور يوفر على الدولة مليارات الدولار سنويا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:19 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكد محمد برغش المُلّقب بالفلاح الفصيح، أن المشروعات القومية الزراعية التي افتتحها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف برغش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دائرة الحدث " على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تدشين البرنامج الوطني لإنتاج البذور خاصة درنات البطاطس، لتوفير التقاوي محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج بمليارات الدولارات، خاصة أن مصر وفقًا لتصريحات وزير الزراعة تنتج 2 % فقط من بذور الخضر ويتم استيراد 98% من الخارج.

وطالب برغش، بوضع منظومة محكمة لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار عادلة وإنشاء صندوق للمخاطر الزراعية، خاصة محصول القطن الذي شهدت مساحته انخفاض كبير نظرًا لمشكلات التسويق وتدني الأسعار، فعلى الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بتحديث مصانع الغزل والنسيج إلا أن مشاكل الزراعة والتسويق ما زالت قائمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.. شعار الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين .. إنشاء 10 آلاف صوبة زراعية تخلق ٣٠٠ ألف فرصة عمل.. وتوفر ٨٠٪؜ من استهلاك المياه.. وتنتج ٤ أضعاف المحاصيل الأخرى

وزير الزراعة: برنامج وطني لإنتاج التقاوي محليا.. نواب: يساهم في السيطرة على الأسعار.. مركز البحوث لديه القدرة على إنتاج سلالات جيدة عالية الإنتاجية

ترشيحاتنا

ماذا فعل مانى داخل غرفة الملابس بعد واقعة صلاح.. قائد ليفربول يجيب

اللجوء للوقت الإضافي.. انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد بالتعادل 0 - 0 في مواجهة مثيرة

توقف حركة الطيران في أوروبا وفوضى في المطارات.. لسبب غريب

إصابة 11 شخصا.. انقلاب أتوبيس على الطريق بنها الحر

اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

المسكوت عنه فى كواليس اختيار مدرب منتخب مصر

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

سعر الدولار اليوم 1 سبتمبر .. ارتفع في التعمير والإسكان وانخفض في المصرف المتحد

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل وتدمير آلية عسكرية

إساءات متعمدة وممنهجة.. رانيا علواني تعتذر لـ جماهير الأهلي

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

تعليق ساخر من متحدث بيراميدز السابق على تألق عماد السيد أمام الزمالك

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

ماذا فعل مانى داخل غرفة الملابس بعد واقعة صلاح.. قائد ليفربول يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد