الزي الفرعوني لطالبات جامعة المنيا يخطف الأنظار بكرنفال أسبوع شباب الجامعات

تألقت طالبات جامعة المنيا من متحدى الإعاقة في الزي الفرعوني اللاتى شاركن به بالكرنفال الكبير لشباب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة.



انطلقت مسيرة الكرنفال من أمام مقر الإدارة العامة لجامعة المنوفية لتطوف شوارع مدينة شبين الكوم لتصل إلى ستاد جامعة المنوفية، الذي تقام به فعاليات افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة تحت شعار "بنكمل بعض".



وأوضح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن عرض جامعة المنيا بكرنفال الجامعات حمل الطابع التاريخي والفلكلوري لبيئة بمحافظة المنيا، ومثلها 5 طالبات بملابس فرعونية وملامح أقرب للملكة نيفرتيتي شعار المحافظة، كما مثل 6 من طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة البيئة الصعيدية بارتداء الجلباب الصعيدي حاملين أعلام الجامعة ولافتات الترحيب بالوفود والجامعة المنظمة.



وأكد د. عبد النبي أن تنظيم هذا الكرنفال يهدف إلى الإعلان عن هذا الحدث الكبير الذي يجمع أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة، وجذب أنتباه أهالي محافظة المنوفية ومدينة شبين الكوم لمشاهدته والترحيب بالوفود.



وجدير بالذكر أنه يُشرف على تدريب الطلاب وتأهيلهم للمشاركة بالكرنفال وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد رمضان، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ود. يسري خلاف مدير مركز متحدي الإعاقة، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة.

