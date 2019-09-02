أشرف كمال: مصر حققت طفرة في قطاع الزراعة



أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة بدأت في اقتحام المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي منذ عقود، وعلى رأسها البحيرات الشمالية ومنها بحيرة "المنزلة" والتي عانت على مدار عقود من مشكلات التلوث والتعديات مما أدى إلى انخفاض مساحتها من 800 ألف فدان في القرن الــ 19 إلى 100 ألف فدان حاليًا.



وأضاف الدكتور أشرف كمال، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الطفرة القياسية التي تحققت في القطاع الزراعي، جاءت بسبب اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي وكذلك الجهود المبذولة من قبل العلماء والمتخصصين في المعاهد البحثية المختلفة بمركز البحوث الزراعية، من خلال استنباط أصناف زراعية عالية الجودة والكفاءة وأكثر تحملًا للعوامل الجوية وأعلى في معدلات الإنتاجية.



وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أن الجهود التي تتم للنهوض بالقطاع الزراعي جعلت مصر متقدمة عالميا في إنتاج الأرز وقصب السكر، وتحسن كبير في إنتاج الحبوب وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والتصدير للخارج، كما أن هناك رؤية جادة لحل مشكلات المزارعين فيما يتعلق بالأسمدة والتقاوي ومختلف مستلزمات الإنتاج.



