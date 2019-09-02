نقيب الزراعيين: زيادة قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2021

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود نهضة زراعية شاملة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ما ترتب عليه ثبات أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي.





وأضاف نقيب الزراعيين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الدولة حرصت على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ أربعة محاور هي الإتاحة والاستدامة وسرعة الوصول وسلامة الغذاء، وساهم في ذلك مشروعات البنية التحتية التي استفاد منها القطاع الزراعي بالدرجة الأولى وكذلك إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وأشار الدكتور سيد خليفة، إلى أن معدلات الأمن الغذائي في مصر شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لتقرير صادر عن معهد التخطيط القومي لعام 2018 فإن الأمن الغذائي المصري تحسن بنسبة 15% مقارنة بالأعوام السابقة.





وأوضح نقيب الزراعيين، أن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسهم بقوة في تفادي أضرار التغيرات المناخية الناتجة عن حرائق الغابات الكبرى في العالم ومنها غابات الأمازون.



